 الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبا جنوبي لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2026 11:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبا جنوبي لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 11:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 11:27 ص

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عمليات جرف للبيوت وحرقها في بلدة مركبا في جنوب لبنان، فيما انفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح حرجة.

وأدّى انفجار جسمٍ غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، إلى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح حرجة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ صباح اليوم الجمعة، غارتين على أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل تشن عدوانا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

كان تقييم سريع جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلاثاء الماضي بأنه تم تدمير أكثر من 11 ألف مبنى في جميع أنحاء جنوب لبنان، وأن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني تقدر بأكثر من 38ر1 مليار دولار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك