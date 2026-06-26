الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جرف وحرق للبيوت في بلدة مركبا جنوبي لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عمليات جرف للبيوت وحرقها في بلدة مركبا في جنوب لبنان، فيما انفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح حرجة.

وأدّى انفجار جسمٍ غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، إلى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح حرجة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ صباح اليوم الجمعة، غارتين على أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل تشن عدوانا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

كان تقييم سريع جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الثلاثاء الماضي بأنه تم تدمير أكثر من 11 ألف مبنى في جميع أنحاء جنوب لبنان، وأن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني تقدر بأكثر من 38ر1 مليار دولار.