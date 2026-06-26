مستوطنون أسرائيليون يهاجمون منازل فلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة، ودمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف السكان.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم في الفترة الأخيرة بحق سكان المنية، تمثلت بمهاجمة المنازل والاعتداء على المواطنين، ومحاولات الدعس.

وفرضت الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي، في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام.