أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعيد تقييم تموضعها العسكري في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين تعرضت لهجمات متكررة في الفترة ما بين أواخر شهر فبراير الماضي وشهر يونيو الحالي.

ووفقا لتحليل أجرته "وول ستريت جورنال" استند إلى صور الأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو من وسائل التواصل الاجتماعي، ومقابلات مع عسكريين حاليين وسابقين، فإن الضربات نجحت في اختراق الدفاعات وألحقت أضرارا جسيمة، لم تعترف بها وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) علنا.

وأوضحت الصحيفة أن الأضرار البالغة شملت مقر القيادة وما لا يقل عن اثني عشر مبنى آخر، بالإضافة إلى محطتين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وبحسب الصحيفة، أعلن الجيش الأمريكي عدم وقوع قتلى في القاعدة وأن الضربات لم تؤثر بشكل جوهري على العمليات، إذ قامت الولايات المتحدة بإجلاء معظم الأفراد لكنها أبقت على طاقم صغير في الموقع.



من جهته، قال النقيب تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط): "لقد أعطت القيادة المركزية الأولوية لحماية الأرواح على حساب المباني، وقد نجحت استراتيجيتنا في حماية الأفراد، فقد أطلقت إيران أكثر من 8 آلاف صاروخ وطائرة درون، ولم تسفر سوى ضربتين منها عن وقوع قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

كما أشار هوكينز إلى أن الجيش الأمريكي ألحق بإيران أضرارا تفوق بكثير ما تكبده هو نفسه، حيث استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 13500 هدف.

وقال مسئولون أمريكيين مطلعون إن الضرر الجسيم الذي لحق بالقاعدة البحرية الأمريكية الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب استهداف ما لا يقل عن 20 موقعا أمريكيا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك منشآت عسكرية ومرافق دبلوماسية أدى إلى دفع الولايات المتحدة لإعادة تقييم وجودها بالكامل في المنطقة.

ولتقدير تكلفة تشييد مبان مماثلة في القاعدة الأمريكية بالبحرين، راجعت "وول ستريت جورنال" نموذجا لتكاليف وزارة الحرب متاحا للإطلاع العام، بالإضافة إلى تقارير المشتريات.

وبلغت التكلفة التقديرية لأعمال البناء في القاعدة البحرين حوالي 400 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة، تقتصر هذه التقديرات على تكاليف البناء، ولا تشمل تكاليف أخرى قد تدخل ضمن الإجمالي في حال إعادة بناء تلك المنشآت، مثل إزالة الحطام وأعمال التدعيم والتعزيز الإنشائي.

ووفقا لمسئولين مطلعين، فإن الولايات المتحدة تدرس إعادة تجهيز القاعدة الموجودة في البحرين، مع تقليص وجودها العسكري في كل من الكويت والسعودية، ونقل القواعد والعمليات بدلا من ذلك إلى مناطق تقع إلى الغرب، حيث تكون بعيدة عن متناول الصواريخ والطائرات بدون طيار "الدرونز" الإيرانية.

وأفاد المسئولون بأنه قد لا يُعاد بناء المنشآت التي تعرضت للهجوم، إذ يُحتمل نقل مراكز القيادة والسيطرة إلى مواقع تحت الأرض، كما قد يجري توزيع القدرات العسكرية على نطاق أوسع في أنحاء المنطقة، وأشاروا في الوقت ذاته إلى أنه لم تُتخذ أي قرارات بهذا الشأن بعد.

وقال مسئولان إن إسرائيل تُعد إحدى المواقع المطروحة للنظر فيها لاستضافة هذه القواعد، حيث استضافت عشرات الطائرات الأمريكية - بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود - خلال فترة الحرب.