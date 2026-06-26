إرجاء فعاليات يوم الحماية المدنية في ألمانيا بسبب موجة الحر

تقرر إرجاء فعاليات يوم الحماية المدنية، التي كان من المقرر إقامتها غدا السبت في مدينة فرايبورج الألمانية، بسبب موجة الحر الحالية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين اليوم الجمعة: "نظرا للأحوال الجوية المتوقعة غدا السبت في فرايبورج، تقرر إرجاء يوم الحماية المدنية لعام 2026، الذي كان من المقرر تنظيمه في أرض المعارض. وسيعلن لاحقا عن موعد جديد، من المتوقع أن يكون في الخريف".

وأشار وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرج، مانويل هاجل، إلى الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي لـ(د ب أ) في برلين: "نتوقع أن يشهد يوم السبت أعلى درجات حرارة، مع تعرض السكان لإجهاد حراري شديد"، مضيفا أنه اتخذ قرار التأجيل بالاتفاق مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.

وقال هاجل: "في هذا الوقت تحديدا، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نريد تخفيف العبء عن فرق الحماية المدنية إلى أقصى حد، وقصر مهامها وإبقائها في حالة جاهزية فقط في الأماكن التي تكون الحاجة إليها فيها أكثر إلحاحا".

كما وجه هاجل نصائح إلى المواطنين قائلا: "في ظل هذه الدرجات المرتفعة للغاية، يرجى تجنب التعرض للحر الشديد، وشرب كميات كافية من السوائل، والبقاء في أماكن أكثر برودة. أشكركم على توخي الحذر".

ويهدف يوم الحماية المدنية إلى توعية المواطنين في مختلف أنحاء ألمانيا بموضوعات الحماية المدنية ومواجهة الكوارث، كما تعرض المؤسسات وفرق الإنقاذ المشاركة طبيعة عملها.

ومن المتوقع أن يسجل جنوب غرب ألمانيا درجات حرارة قياسية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، قد تتراوح درجات الحرارة يوم السبت بين 37 و41 درجة مئوية، وقد تصل محليا في منطقة كوربفالتس إلى 42 درجة مئوية.