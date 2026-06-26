الجبل الأسود تعتقل إيراني مطلوب في واشنطن بتهمة القرصنة الإلكترونية

قالت شرطة الجبل الأسود، إنها ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف.بي.آي) ألقيا القبض على إيراني يشتبه بتورطه في هجمات قرصنة ألحقت أضرارا ‌قيمتها 3.4 مليار دولار ببنية تحتية أمريكية.

وأصدرت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أمرا باعتقال الرجل (39 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، لمحاكمته بتهم من بينها التآمر لارتكاب أعمال احتيال إلكتروني والقرصنة وسرقة ⁠معلومات شخصية، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت مديرية الشرطة في الجبل الأسود أمس الخميس أن الشرطة ألقت القبض عليه في منتجع كوتور الساحلي على البحر الأدرياتيكي.

وأضافت في بيان أنه "شن هجمات قرصنة على نطاق واسع منذ عام 2013، واستهدف أكثر من 150 جامعة في الولايات المتحدة، وتسبب في أضرار تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار".

وقالت الشرطة إن القضية ستحال ‌الآن ⁠إلى قاض في المحكمة العليا في بودجوريتشا عاصمة الجبل الأسود لبدء إجراءات التسليم.

وأشارت إلى أن الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى، من بينها جامعات، استفادت من البيانات التي حصل عليها ⁠والوصول إلى الحسابات المخترقة للجامعات.

ولدى إيران والحرس الثوري تاريخ طويل من العمليات ⁠السيبرانية التي ترعاها الدولة وتستهدف الولايات المتحدة، والتي عادة ما ترتبط بالحرس الثوري.

وحذرت أجهزة الأمن الإلكتروني ⁠وإنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية في أبريل الماضي من زيادة حملات القرصنة الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.