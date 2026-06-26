جروسي يؤكد مجددا: اتفاق واشنطن وطهران يتيح لمفتشينا الوصول للمواقع النووية الإيرانية

قال رافائيل جروسي ​مدير الوكالة الدولية ‌للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق ​المؤقت بين الولايات ​المتحدة وإيران يتضمن إتاحة ⁠وصول مفتشي ​الوكالة إلى المواقع ​النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى ​أن المواقع ​الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل ‌إلى ⁠اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات.

وذكر جروسي في ​مؤتمر صحفي ​باليابان أن "هناك ⁠اتفاق، ومن أجل الامتثال ​له يجب أن ​تتمكن ⁠الوكالة من الوصول إلى المواقع ⁠النووية ​وتفتيشها... ونأمل ​أن نكون هناك قريبا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار إلى إجراء اتصالات وتبادل أولي مع السلطات الإيرانية.

وأوضح جروسي أن تقديرات الوكالة تشير إلى أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل منذ آخر عملية تفتيش أُجريت عام 2025، "إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى التحقق والتأكد".

وأشار إلى أن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج خيارات متاحة لإيران لكن عليها الموافقة على ذلك.