تايوان ترصد 6 سفن حربية وطائرين عسكريتين تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، طائرتين عسكريتين و6 سفن حربية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس والسادسة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن الطائرتين التابعتين لجيش التحرير الشعبي دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الجمعة.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 192 مرة وسفنا 283 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.

يشار إلى أن السفن والطائرات الحربية الصينية تقوم بشكل متكرر بتحركات قبالة تايوان ، إضافة إلى القيام بتدريبات عسكرية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أبحرت حاملة الطائرات الأحدث والأقوى من بين حاملات الطائرات الثلاث في الصين عبر مضيق تايوان، وذلك بعد يوم واحد من بدء تايوان مناورات عسكرية تستمر خمسة أيام للرد على أي هجوم صيني، حسبما قالت وزارة الدفاع التايوانية .

كان جيش التحرير الشعبي الصيني أعلن في 31ديسمبر الماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين إعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر.

ووصف الجيش الصيني المناورات بأنها تحذير جاد ضد أي تحرك لاستقلال تايوان.