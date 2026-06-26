تركيا: 103 أشخاص يواجهون اتهامات بالإرهاب قبل قمة الناتو

أمرت السلطات التركية باعتقال رسمي لـ103 أشخاص بتهم انتمائهم إلى منظمة إرهابية، قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعقد في أنقرة.

وكان هؤلاء الأشخاص المشتبه بهم من بين 225 شخصا تم احتجازهم في مداهمات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم إطلاق سراح 32 شخصا، بينما لا يزال المشتبه بهم الباقون يخضعون لإجراءات قضائية، حسب مكتب المدعي العام على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، في وقت متأخر من أمس الخميس.

ويقول منتقدو الحكومة إن المداهمات، التي بدا أنها استهدفت أعضاء نقابات عمالية ومحامين ونشطاء يساريين، هي جزء من استعدادات أمنية من قبل الحكومة لقمة الناتو في أنقرة في السابع والثامن من يوليو، فيما ترفض الحكومة هذه المزاعم.

وفرض مكتب حاكم أنقرة حظرا شاملا على المظاهرات، بينما سيتم إغلاق العديد من الشوارع في وسط المدينة خلال القمة.

ويحتج الطلاب على الإجراءات الأمنية المزمع فرضها، التي ستقيد الفعاليات العامة وتعطل الجداول الدراسية بالجامعات، معتبرين أن القمة أصبحت تُعطى الأولوية على حساب حقوقهم في التعليم والإقامة.

وكان عمدة أنقرة قد أعلن أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو سيتم تعليق "إجراء الامتحانات، والندوات، وحلقات النقاش، وحفلات التخرج، والمهرجانات، والحفلات الموسيقية، والفعاليات الترفيهية، والاحتفالات، والفعاليات المماثلة المفتوحة للجمهور".