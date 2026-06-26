أصدرت هيئة الأرشيف الإسرائيلية، مجموعة شاملة من الوثائق التاريخية في الذكرى الخمسين لعملية عنتيبي التي تم فيها اختطاف طائرة ركاب، في خطوة تتيح للجمهور الاطلاع بشكل مفصل عن كيف تعاملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها مع الواقعة.

ونشرت الهيئة جميع الملفات الخاصة بعملية عنتيبي بما في ذلك وثائق كانت سرية سابقا.

وفي 27 يونيو 1976، اختطفت مجموعة من الفلسطينيين والألمان طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية كانت في طريقها من أثينا إلى باريس. وكان الهدف من اختطاف الطائرة الضغط من أجل الإفراج عن محتجزين في إسرائيل وفرنسا وألمانيا وسويسرا، وبينهم سجناء من "فصيل الجيش الأحمر" الألماني، اليساري المتطرف.

وبعد التوقف في ليبيا، توجه الخاطفون إلى عنتيبي في أوغندا. ثم أفرجوا عن أغلب الركاب، غير اليهود واحتجزوا أكثر من مئة رهينة يهودي وإسرائيلي حتى حررتهم وحدة كوماندوز إسرائيلية يوم في 4 يوليو 1976.

وقتل في العملية جميع الخاطفين، وثلاثة رهائن والعديد من الجنود الأوغنديين والقائد الإسرائيلي يوناتان نتنياهو شقيق رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ويتردد أن الملفات توثق المداولات والمخاوف الاستراتيجية والسيناريوهات المختلفة التي تناولتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأزمة.