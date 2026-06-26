 قطر تسير جسرا جويا إلى فنزويلا لإغاثة المتضررين من الزلزالين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر تسير جسرا جويا إلى فنزويلا لإغاثة المتضررين من الزلزالين

الدوحة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 4:01 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 4:01 م

انطلق جسر جوي قطري إلى فنزويلا، يضم فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وذلك بناءً على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي هذا الجسر الجوي دعما للجهود الدولية في إنقاذ المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كراكاس، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويضم الفريق القطري متخصصين معتمدين دوليا في عمليات البحث والإنقاذ، وكوادر طبية، إضافة إلى مستشفى ميداني، ومعدات متطورة، لدعم المتضررين في المناطق المنكوبة.

وأعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو جونزاليز إن حوالي 235 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 4300 آخرون جراء الزلازالين الكارثيين اللذين ضرب البلاد .

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ2ر7 و5ر7 درجة على مقياس ريختر، ما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري.

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