يسرائيل كاتس يحذر إيران من الخطأ الأكبر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل فإن هذا سيكون "الخطأ الأكبر" الذي ترتكبه طهران.
جاء هذا ردا على قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الذي قال أمس الخميس إنه إذا لم تنسحب إسرائيل طواعية من جنوب لبنان فإنها ستُجبر في نهاية المطاف على الانسحاب مهزومة، وفقا لوكالة رويترز.
وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن قوات إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة المنصوري في جنوب البلاد اليوم الجمعة لمطالبة سكانها بالمغادرة، في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وذكر مسئول كبير في الجيش اللبناني، أن إسرائيل ضمت في الآونة الأخيرة بلدة المنصوري إلى منطقة تسيطر عليها قواتها في جنوب لبنان.
ويقول مسئولون لبنانيون إن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها على المنطقة من جهة الشمال من خلال إطلاق النار على أي شخص يقترب منها، سواء كان من المدنيين أو من أفراد الجيش اللبناني.
وأضاف المسئول العسكري اللبناني، أن المزارعين ما زالوا يدخلون ويخرجون من المنصوري، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها.