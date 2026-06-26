يسرائيل كاتس يحذر إيران من الخطأ الأكبر

قال وزير ​الدفاع الإسرائيلي يسرائيل ‌كاتس، اليوم الجمعة، إنه إذا ​شنت إيران هجوما على ⁠إسرائيل فإن ​هذا سيكون "الخطأ الأكبر" ​الذي ترتكبه طهران.

جاء هذا ردا على ​قائد فيلق ​القدس إسماعيل قاآني الذي ‌قال ⁠أمس الخميس إنه إذا لم تنسحب إسرائيل ​طواعية ​من ⁠جنوب لبنان فإنها ستُجبر ​في نهاية ​المطاف ⁠على الانسحاب مهزومة، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام ​رسمية لبنانية أن قوات إسرائيلية ‌ألقت منشورات على بلدة المنصوري في جنوب البلاد اليوم الجمعة لمطالبة سكانها بالمغادرة، ​في أول تحذير من ​نوعه منذ بدء سريان وقف ⁠إطلاق النار بين إسرائيل ​وجماعة حزب الله.

وذكر مسئول كبير في ​الجيش اللبناني، أن إسرائيل ضمت في الآونة الأخيرة بلدة المنصوري إلى ​منطقة تسيطر عليها قواتها في ​جنوب لبنان.

ويقول مسئولون لبنانيون إن القوات ‌الإسرائيلية ⁠تحكم سيطرتها على المنطقة من جهة الشمال من خلال إطلاق النار على أي شخص يقترب ​منها، ​سواء كان ⁠من المدنيين أو من أفراد الجيش اللبناني.

وأضاف ​المسئول العسكري اللبناني، أن ​المزارعين ⁠ما زالوا يدخلون ويخرجون من المنصوري، لكنهم لم يعودوا يقيمون ⁠فيها.