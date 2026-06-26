شبكة الكهرباء في بريطانيا تصدر تحذيرا جديدا بشأن الإمدادات بسبب موجة الحر

أصدرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في بريطانيا، تحذيرا ثانيا من احتمال نقص إمدادات الكهرباء مساء اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء أوروبا مما يضع الشبكة تحت الاختبار.

ودعت مؤسسة "ناشونال إنيرجي سيستم أوبريتور" المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية شركات إنتاج الكهرباء والموردين إلى توفير قدرات توليد إضافية لتعزيز الاحتياطيات في ظل احتمال حدوث عجز بمقدار 671 ميجاوات خلال الفترة من السابعة حتى العاشرة مساء بتوقيت لندن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن المؤسسة كانت قد أصدرت تحذيرا مماثلا أول أمس الأربعاء حيث أشارت إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بمختلف أنحاء بريطانيا وقارة أوروبا كسبب رئيسي لاحتمالات نقص الإمدادات.

وفي حين أن موجة الحالية أقل حدة في بريطانيا مقارنةً ببقية القارة الأوروبية، فإن سوق الطاقة فيها مرتبط ارتباطا وثيقا بالدول المجاورة عبر خطوط الربط التي تمر تحت بحر الشمال.

وأدى الطقس الحار إلى زيادة الطلب على أنظمة تكييف الهواء في جميع أنحاء القارة، بينما تم خفض إنتاج العديد المفاعلات النووية في فرنسا بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه الأنهار المستخدمة للتبريد في هذه المفاعلات.

وتواجه فرنسا خطر خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية بمقدار 18 جيجاوات، ما يقلص إمدادات الكهرباء في أوروبا حيث تعتبر فرنسا مصدرا رئيسيا للكهرباء في القارة.