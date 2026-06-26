يوروبول تكشف عن 731 شبكة إجرامية منظمة في أوروبا

ذكرت وكالة الشرطة الأوروبية "اليوروبول" اليوم الجمعة، أن تحقيقا للوكالة كشف عن 731 شبكة إجرامية نشطة في أوروبا، تضم أكثر من 400 ألف عضو من 118 جنسية مختلفة.

وتقول دراسة اليوروبول إن العصابات غالبا ما تعمل عبر الحدود وبطريقة احترافية للغاية، حيث يستخدم 85% منها هياكل تجارية قانونية لتنفيذ جرائمها.

وأضافت الدراسة أن الجماعات تنشط عبر مجموعة كاملة من الجرائم بما في ذلك تهريب المخدرات والجريمة الالكترونية وتهريب المهاجرين وتهريب البشر والاحتيال وغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تستغل التقدم الرقمي والتكنولوجي والتجارة العالمية وعدم الاستقرار الجيولوجي لعملياتها.

وقبل عامين، قدمت يوروبول أول دراسة شاملة حول الشبكات الإجرامية في أوروبا. وتظهر الدراسة التي أعقبت ذلك الآن أن 76% من الشبكات جديدة الآن. غير أن يوروبول حددت مجموعات نشطة تضم 198 عصابة. وقبل عامين، تم تحديد 821 شبكة.