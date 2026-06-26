دراسة: معظم المستشفيات الألمانية تفتقر إلى غرف مكيفة للمرضى

أعلنت نقابة أطباء رئيسية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن معظم المستشفيات في البلاد غير مجهزة بغرف مكيفة للمرضى.

وذكرت سوزانا يوهنا، رئيسة نقابة الأطباء في ماربورج، في تصريحات لإذاعة "زد دي إف"، أن "معظم وحدات الرعاية المركزة في ألمانيا أصبحت الآن مكيفة الهواء، ولكن هذا هو أقصى ما يصل إليه الأمر، حيث إن ثلث المستشفيات فقط توجد بها غرف للمرضى مكيفة الهواء".

وتعد نقابة ماربورج هي النقابة المهنية الوحيدة المخصصة للأطباء في ألمانيا، وتعتبر أكبر هيئة لتمثيل الأطباء الذين يعملون بجهاز الخدمة المدنية، والأطباء الذين يعملون نظير راتب، وطلاب كليات الطب في البلاد.

وأشارت يوهنا إلى وجود ضوابط واضحة بالنسبة لأجهزة التكييف في غرف الجراحة وأقسام العلاج الإشعاعي، نظرا لأن الأجهزة في تلك الأماكن ببساطة لا تتحمل الحرارة المرتفعة.

وذكرت أنه يتم علاج هذه المشكلة جزئيا من خلال حلول بديلة، وأوضحت: "كثيرا ما نطلب من أقارب المرضى إحضار أغراض مثل أكياس الثلج من المنزل، وهو ما يوفر راحة مؤقتة للمرضى".

ودعت يوهنا السياسيين والمهندسين وسلاسل المستشفيات إلى الالتفات بشكل أكبر إلى زيادة موجات الحر الناجمة عن تغير المناخ عند تصميم المنشآت الطبية.

وأضافت: "بالطبع نحن بحاجة إلى أنظمة تكييف داخلية، وفي الأماكن التي يتواجد فيها المرضى، أو على الأقل وضع وسائل تظليل خارجية للنوافذ"، واستطردت قائلة: "حتى في المنشآت الجديدة، نجد أحيانا أن الشكل الخارجي يبدو أكثر أهمية من المنطق السليم".