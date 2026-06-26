ألمانيا: القبض على اثنين للاشتباه في دعمهما جماعة إرهابية يمينية متطرفة

ألقت السلطات الألمانية القبض على شخصين في ولاية تورينجن للاشتباه في دعمهما جماعة "موجة الدفاع الأخيرة"، التي تصنفها السلطات على أنها إرهابية يمينية متطرفة.

وأعلن الادعاء العام الألماني اليوم الجمعة، في كارلسوره أن المشتبه بهما، وهما ألمانيان، حاولا مع شركاء لهما إشعال النار في مركز لإيواء طالبي اللجوء في منطقة ألتنبورجر لاند.

ووجه الادعاء العام إلى الألمانيين أيضا تهما بالشروع في القتل، والشروع في إشعال حريق يفضي إلى الوفاة، والشروع في ارتكاب جريمة حرق جسيم بالاشتراك مع آخرين.

وأوضح الادعاء العام في بيان أن القبض عليهما جرى في ولاية تورينجن، وأنهما يقبعان حاليا في الحبس الاحتياطي.

ووفقا للبيانات، حاول المشتبه بهما مع شركاء لهما، في مطلع يناير 2025، إشعال النار في ساعات الصباح الباكر بمركز مأهول لإيواء طالبي اللجوء في مدينة شمولن التابعة لمنطقة ألتنبورجر لاند بولاية تورينجن.

وقال الادعاء العام: "حطمت المجموعة نافذة وحاولت إطلاق ألعاب نارية مشتعلة إلى داخل المبنى باستخدام بطارية ألعاب نارية". إلا أن الحريق لم يندلع.