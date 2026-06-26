ستارلينك توفر الإنترنت مجانا لمنطقة الزلازل في فنزويلا

أعلنت شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، المملوكة لقطب التكنولوجيا إيلون ماسك، أنها ستتيح شبكتها بالمجان للمستهلكين الجدد والحاليين حتى 25 يوليو في المنطقة الفنزويلية التي ضربها زلزالان.

وفي منشور عبر منصة إكس أمس الخميس، قالت الشركة إنها "بصدد نشر محطات ستارلينك على وجه السرعة، وإعادة الاتصالات للمناطق الأكثر تضررا".

وأعربت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي ردريجيز، عن امتنانها لهذا الدعم، وكتبت عبر منصة إكس "كل اتصال يعني الكثير خلال مثل هذه الأوقات".

ووقع زلزالان قويان في شمال ووسط فنزويلا مساء أمس الأول الأربعاء، وسويا المباني السكنية بالأرض. وقالت الحكومة الفنزويلية إنه جرى تسجيل وفاة 235 شخصا حتى الآن ولكن تخشى أن آلاف آخرين يمكن أن يظلوا تحت الأنقاض.