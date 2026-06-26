وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 660 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 660 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة.

وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 660 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن "المسيرات أسقطت فوق أراضي مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وأوريول، وكالوجا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وتولا وريازان وأستراخان وموسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".