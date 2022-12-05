جنايات المنيا تقضي بالإعدام شنقا للمتهمة بقتل طفلة

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد في القضية رقم 9611 لسنة 2021 جنايات مركز مطاي في واقعة مقتل الطفلة "ضحى. ا. م"، والمتهمة بقتلها "منار. ب. ع" بالإعدام شنقاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأسندت النيابة العامة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمة؛ إثر خلافات بين والده المجني عليها والمتهمة، حيث إن الأخيرة عقدت العزم على قتل الطفلة وقامت بتنفيذ مخططها، وتم إحالتها إلى محكمه جنايات المنيا.

وقال وجدي زاهي حلفا المحامي بالنقض، إنه طلب توقيع أقصى العقوبه على المتهمه وهى عقوبه الإعدام بإعتبار أن الجريمة بشعة، وأضاف أن أدلة الثبوت متوافرة في حق المتهمة، وأن الجريمة ثابتة ثبوت اليقين.

وأضاف أن المتهمة استدرجت المجني عليها إلى منزلها، وقتلتها، ثم قامت بدفن الجثة داخل المنور الخاص بالمسكن عدة أيام، وحاولت الخروج بها إلا أنها لم تتمكن نظرا لوجود كاميرات مراقبة.

ولفت حلفا إلى أن تحريات المباحث أكدت ارتكابها الجريمة، وأثناء مباشرة النيابة العامة التحقيقات عثر على رسائل نصية من المتهمة لأسرة المجني عليها تطلب فدية منهم، وإلغاء الكاميرات المتواجدة بالشارع.

وكانت المحكمة قد أحالت القضية إلى فضيلة المفتى الشهر الماضى لاستطلاع رأيه الشرعى فى الواقعة.

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