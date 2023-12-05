الجهاد الإسلامي: تصريحات البيت الأبيض كذب وغطاء لمجازر الاحتلال الإسرائيلي

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات المسئولين في البيت الأبيض حول المناطق الآمنة في غزة، كذب وغطاء توفره أمريكا للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وحذرت في تصريحها قائلة: "إن استهداف الاحتلال للمستشفيات وقطع الاتصالات عن القطاع هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وشددت حركة الجهاد على أن "العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال في الضفة هو جزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي في إطار مخطط إفراغ الأرض من أهلها".

وتابعت: "جرائم العدو في الضفة وغزة ستزيد من إصرار الشعب على التمسك بأرضه والدفاع عن نفسه وحماية مقدساته وكنس الاحتلال".

وفي ختام تصريحها، أكدت حركة الجهاد أنها "لن تتوانى عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه" وأن "حمام الدم الذي يرتكبه العدو لن يحقق له النصر في الميدان ولن يمنع عنه الهزيمة".