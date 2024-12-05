الفصائل المسلحة السورية تقول إنها بسطت سيطرتها على أحياء جديدة داخل مدينة حماة

قالت الفصائل المسلحة السورية، اليوم الخميس، إنها بسطت سيطرتها على أحياء جديدة داخل مدينة حماة.

وأضافت في تصريحات، نقلها تليفزيون سوريا، التابع للمعارضة، أن «قواتها دخلت سجن حماة المركزي، وفكت أسر السجناء داخله».

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة العاملة معها، تمكنت من الدخول إلى الجهة الشمالية الشرقية من مدينة حماة، بعد ساعات من الاشتباكات الطاحنة بين الفصائل وقوات النظام على أطراف المدينة».

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن اشتباكات عنيفة تدور في المدينة، تزامناً مع غارات جوية ينفذها الطيران الحربي التابع للنظام على الجهة الشرقية من المدينة وعلى جسر المزيريب، وضربات جوية بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي، بالإضافة لقصف بري يطال مدن وبلدات في ريف حماة.

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة متحالفة معها في 27 نوفمبر، هجوما مباغتا ضد القوات الحكومية شمال سوريا، تمكنت بموجبه من التقدم سريعا في مدينة حلب، ثاني كبرى مدن البلاد وريفها الغربي، وصولا إلى شمال محافظة حماة (وسط) المجاورة.

وتحاول الفصائل منذ مطلع الأسبوع التقدم الى مدينة حماة، التي تعد مدينة استراتيجية في عمق سوريا، تربط حلب بدمشق.

ونزح أكثر من 115 ألف شخص جراء المعارك الأخيرة في محافظتي إدلب وحلب، وفق الأمم المتحدة، فيما قتل أكثر من 700 شخص، بينهم 110 مدنيين على الأقل.