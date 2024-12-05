أعلنت الفصائل المسلحة السورية، اليوم الخميس، السيطرة على مطار حماة العسكري، بعد انسحاب قوات النظام منه.

ونشرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مقطع فيديو يظهر عناصر التنظيمات المسلحة داخل مطار حماة العسكري.

وقبل قليل، أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، إعادة انتشار قواتها خارج مدينة حماة حماية للمدنيين.

وقالت في بيان، نقلته وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية».

وأضافت: «وخلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية، وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا، تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم».

واستطردت: «حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة».

وختمت بيانها بالقول: «تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية».