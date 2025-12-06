سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بضرورة عودة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنها الحاضر والمستقبل للقلعة البيضاء.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد قررت سحب الأرض من النادي، بسبب تجاوز المهلة القانونية لتنفيذ المشروعات، علاوة على وجود شكاوى بشأن استغلال الأرض في أغراض بغير هدف التخصيص.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب عودة أرض 6 أكتوبر من جديد وعدم النظر في أرض بديلة نريد عودة أرضنا من جديد لعودة الاستقرار وهذا حق النادي ويجب دعمنا ومساندتنا".

وأضاف: "مسؤولي الزمالك يبذلوا جهد كبير في ملف أرض أكتوبر ويجب أن يكون هناك مساندة لعودة الاستقرار للنادي".