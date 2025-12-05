إعلام القاهرة: جهود كبيرة لرئيس الجامعة في توفير سبل الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

تقدمت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، نيابة عن أسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، برسالة تقدير وشكر إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده ودعمه الكامل في توفير كل سبل الرعاية الطبية لمنتسبي الكلية.

وأكدت البدوي، في بيان صحفي، أن الكلية تُقدّر توجيهات رئيس الجامعة المستمرة ومبادراته الإنسانية التي تعكس قيادة واعية وحرصًا بالغًا على رعاية جميع منسوبي الجامعة دون استثناء، في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال الرعاية الطبية.

وثمَّنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة حرص الدكتور محمد سامي عبد الصادق على تقديم جميع الخدمات الطبية للحالات التي تُعرض عليه من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلبة، ومتابعته بنفسه إجراءات تلقيهم للعلاج، وتذليله للعقبات لضمان سرعة الاستجابة، في إطار سياسة "الباب المفتوح" التي ينتهجها تجاه الجميع.

وأضافت الكلية أن رئيس الجامعة يحرص على تطوير المنظومة الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة بما يضمن تقديم رعاية متقدمة لمنسوبي الجامعة -من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب- إلى جانب خدمة المجتمع الخارجي. ويظهر هذا النهج من خلال متابعته الشخصية للحالات الطارئة وتدخله الفوري لتذليل العقبات وتسريع حصولهم على العلاج. كما ساهمت توجيهاته في توسيع مظلة الاستفادة لتشمل المواطنين وفتح المستشفيات الجامعية أمام الجمهور العام، بما يجسد دور الجامعة كصرح وطني يقدم خدماته للجميع باحترام وكرامة، ويعكس مسؤوليتها المجتمعية الراسخة.

وأشارت الكلية إلى أن الجامعة حققت خلال عهده إنجازات بارزة في مجال الرعاية الطبية وخدمة المجتمع، من بينها:

-تخفيض نسبة السداد في تكلفة العلاج من 20% إلى 10% بما خفف الأعباء عن منسوبي الجامعة.

-توسيع نطاق التعاون مع عدد من مستشفيات القاهرة الكبرى لضمان تقديم خدمات طبية متقدمة وسريعة.

-الاهتمام الإنساني بالحالات العاجلة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، ومتابعتها بشكل مباشر لضمان سرعة تلقي العلاج، بما في ذلك الحالات التي عُرضت على مجلس الجامعة لأولياء الأمور والطلاب المحتاجين للتدخل الطبي العاجل.