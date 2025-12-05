وزير الخارجية الأمريكي يهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة قدرها 120 مليون يورو "140 مليون دولار" على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بسبب مخالفتها قواعد التكتل المتعلقة بالشفافية.

وكتب روبيو على المنصة المملوكة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك: "غرامة المفوضية الأوروبية البالغة 140 مليون دولار ليست مجرد هجوم على إكس، بل هجوم من الحكومات الأجنبية على كل منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي". وأضاف: "لقد ولت أيام الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت".

وأصدرت المفوضية الأوروبية القرار بعد فتح تحقيق قبل عامين وفق قانون الخدمات الرقمية، وهو إطار شامل يتطلب من المنصات الإلكترونية تحمل مسؤولية أكبر في حماية المستخدمين بالاتحاد وحذف المحتوى أو المنتجات الضارة أو غير القانونية، وإلا تعرّضت لغرامات مالية كبيرة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأوضحت المفوضية، أن منصة إكس انتهكت القواعد في 3 مجالات مختلفة تتعلق بالشفافية، وقد يثير القرار غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سبق أن انتقد اللوائح الرقمية الصادرة عن بروكسل وتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية إذا تعرضت شركات التكنولوجيا الأمريكية لعقوبات، وفقًا لوكالة (أ ب).

وقال المنظمون، إن علامات التحقق الزرقاء في إكس تنتهك القواعد بسبب "تصميمها المضلل" الذي قد يعرض المستخدمين لاحتيال وتلاعب. كما لم تمتثل إكس لمتطلبات قواعد بيانات الإعلانات ومنح الباحثين الوصول إلى البيانات العامة، بحسب الوكالة نفسها.

وأكدت المفوضية الأوروبية عند إعلان القرار، أن مبلغ الغرامة يتناسب مع طبيعة الانتهاكات. وقالت نائبة رئيس المفوضية هينا فيركونين: "لا مكان في الاتحاد الأوروبي لخداع المستخدمين بعلامات الاختيار الزرقاء، وإخفاء معلومات الإعلانات، وإقصاء الباحثين".

ويحق لمنصة إكس اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، ما قد يدفع بالقضية إلى محكمة العدل الأوروبية في نهاية المطاف.