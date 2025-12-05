إيمري: أرسنال المرشّح الأبرز للقب ونسعى لتقليص الفارق

تحدث أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام أرسنال هذا الأسبوع، حيث تستعد فيلا للدخول في اختبار صعب ضد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظلّ سعيها لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

ورغم البداية السيئة للموسم، نجح أستون فيلا في استعادة توازنه والتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط فقط عن أرسنال المتصدر.

وجاء الانتصار الأخير على برايتون ليعزز مسيرة الفريق المميزة، حيث حقق فيلا ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها أربعة في الدوري.

إيمري أكد سعادته بتطور الفريق، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بما نحققه وبعدد النقاط التي جمعناها. لدينا فرصة كبيرة غدًا. أرسنال هو أفضل فريق حتى الآن، والمرشح الأبرز للفوز باللقب لأنه يقدم أداءً رائعًا."

وأضاف: "مباراة الغد اختبار ضخم لنا على المستوى الجماعي والفردي. وأنا كمدرب سعيد بالحصول على فرصة لمواجهة فريق بهذا المستوى، خصوصًا بعد التطور الذي وصلنا إليه خلال الشهر الأخير."

وفيما يتعلق بحالة الحارس إيميليانو مارتينيز، أوضح إيمري أن مشاركته أمام أرسنال غير مؤكدة بعد انسحابه من مواجهة برايتون بسبب إصابة في الظهر، قائلاً: "سنتدرب هذا المساء، وهو لم يتدرب بالأمس. الساعات المقبلة ستكون مهمة لمعرفة مدى جاهزيته. لن أحدد موقفه إلا في اللحظات الأخيرة."

وتحدث إيمري كذلك عن ضغط المباريات وكثافة الجدول بالنسبة للفرق المشاركة في البطولات الأوروبية، مؤكدًا أن اللاعبين هم العنصر الأهم في عملية التحضير: "اللاعبون يجب أن يشعروا بالراحة والتركيز والجاهزية. كرة القدم في النهاية هي للاعبين، بمهاراتهم ورغبتهم وتركيزهم طوال 90 دقيقة."

وأوضح أن يوم الخميس الماضي خُصّص للراحة بسبب تلاحم المباريات، وأضاف: "سيشعر اللاعبون بالإرهاق، ولن يكونوا في كامل التعافي، لكن لدينا ساعات حتى الغد من أجل الاستشفاء والتحضير للخطة."