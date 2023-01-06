محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة ميلاد السيد المسيح فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بحضور الدكتور جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية نائبًا عن الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة ومشاركة القس سامح موريس راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز

الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين .

شهد الاحتفال عددا كبيرا من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة والدبلوماسيين ، وكبار الشخصيات ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة .

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد .

كما طالب برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وشدد على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.