أقدم سوداني الجنسية على التخلص من حياته شنقًا، بعد أن علق نفسه بحبل في جنش السقف بغرفته بسبب مروره بأزمة نفسية في العمرانية.

البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من الاهالي بانتحار شاب سوداني داخل شقته بمنطقة العمرانية.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبوصول القوات الأمنية لمكان البلاغ عثرت القوات على شاب سوداني معلق بحبل جنش المروحة يبلغ من العمر 34 عاما، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى

وبسؤال الجيران وشهود العيان ومعارف المتوفي تبين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب إصابته بمرض السرطان وأنه أقدم على الانتحار لإنهاء حياته، تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها، مع الاحتفاظ بسرية البيانات.