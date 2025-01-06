ماكرون يؤكد أن ترامب لديه حليف قوي في فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن بلاده تعد "حليفا قويا" للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث حدد رؤيته للدبلوماسية العالمية في عام 2025 ، فيما حذر من أن فرنسا قد تفقد احترام الزعيم الأمريكي المقبل إذا أصبحت "ضعيفة وانهزامية".

وأضاف ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة العام الجديد في قصر الإليزيه: "يعلم دونالد ترامب أن لديه حليفا قويا في فرنسا، حليفا لا يقلل هو من شأنه، وهو يؤمن بأوروبا ويحمل طموحا واضحا للعلاقة عبر الأطلسي".

وشدد ماكرون على التزام فرنسا بتعزيز التعاون، فيما حث الدول الأوروبية على تعزيز وحدتها وصمودها.

وفي الشهر الماضي ، زار ترامب باريس لإعادة الافتتاح الكبير لكاتدرائية نوتردام ، وهي مناسبة أكدت على العلاقات المتينة بين فرنسا والولايات المتحدة.

وحذر ماكرون من أنه "إذا قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين ، ستتضائل فرص أن ننال احترام الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب".

وحدد الخطاب الذي ألقاه ماكرون على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، أولويات السياسة الخارجية لفرنسا التي تشمل حرب أوكرانيا والدفاع الأوروبي والشرق الأوسط.