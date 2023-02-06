تشافي: الابتعاد 8 نقاط عن ريال مدريد لا يضمن تتويجنا بالدوري

كان صبر لاعبي برشلونة في مواجهة التكتل الدفاعي المستمر من جانب أشبيلية، أكثر ما أسعد تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستمر التعادل السلبي قائما طوال 57 دقيقة من المباراة ثم نجح برشلونة في تحقيق الفوز بنتيجة 3 / صفر ليحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني، متفوقا بفارق ثماني نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب خلال مباراة أمس على ملعب "كامب نو" ونجح أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 58 عن طريق المدافع جوردي ألبا.

وأضاف جافي الهدف الثاني للفريق بعدها بـ 12 دقيقة بمساعدة رافينيا، ثم سجل رافينيا الهدف الثالث للفريق الذي حقق بذلك انتصاره العاشر على التوالي هذا العام.

وكثف أشبيلية تركيزه بشكل كبير على التأمين الدفاعي وسدد لاعبوه ثلاثة تسديدات فقط على المرمى مقابل 16 تسديدة للاعبي برشلونة، وقد أبدى تشافي سعادته بتمسك لاعبيه بالصبر والإصرار على هز الشباك حتى تحقق الفوز في النهاية.

وقال تشافي في تصريحات لمنصة "دازن" :"كان يوما للجسارة. تحدثنا بهذا الشأن بين الشوطين. دائما ما يكون من الصعب أن تهاجم والمنافس يرتكز بـ 11 لاعبا خلف الكرة."

وأضاف :"لكننا أدينا ذلك بشكل رائع وأنا راض عن النتيجة."

واستفاد برشلونة من تعثر غريمه ريال مدريد الذي خسر أمس بشكل مفاجئ أمام ريال مايوركا صفر / 1 ليحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني الذي يسعى للتتويج به للمرة الأولى خلال أربعة مواسم.

وقال تشافي :"لم نخسر في عدة مباريات وكان من المهم أن نفوز مثلما فعلنا في المباراة... لقد صنعنا العديد من الفرص وهذا أمر إيجابي للغاية."

وأضاف :"الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لنا. نحن متقدمون بفارق ثماني نقاط أمام ريال مدريد، لكن لا يزال الكثير يتبقى في هذا الموسم."

وبعد أن سجل هدفا وصنع هدفا آخر في مواجهة أشبيلية، ساهم رافينيا بذلك في ثمانية أهداف (سجل أربعة أهداف وصنع أربعة أهداف) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإسباني في كل المسابقات خلال عام 2023 حتى الآن.

وأثنى تشافي على أداء اللاعب البرازيلي الدولي كما أثنى على ألبا الذي سجل وصنع خلال مباراة واحدة بالدوري الإسباني للمرة الرابعة.

وقال تشافي :"كنت راضيا بالفعل عن أداء رافينيا. هو يؤدي بشكل جيد في سيناريوهات الضغط العالي وقد منحنا تمريرات حاسمة. هو لاعب استثنائي."

وأضاف :"كذلك الحال بالنسبة لجوردي (ألبا)، هو يقدم لنا الكثير في الجانب الهجومي وقد استعرض ذلك مجددا في هذه المباراة."

وعاد ألبا إلى التشكيل الأساسي بعد أن تكررت مشاركته ضمن البدلاء مؤخرا، وقد استغل الفرصة بشكل كبير.

وقال ألبا :"أستغل الدقائق التي أشارك بها، وعندما لا أشارك،أكرس نفسي لتشجيع اللاعبين الشبان كي يعرفوا معنى اللعب لهذا النادي."

وأضاف :"نحن نقدم موسما جيدا للغاية، نلعب بشكل جيد ونجيد الضغط وندفع منافسينا لمنحنا الفرص."

وتابع :"نتفوق بثماني نقاط على ريال مدريد، وهو وضع جيد للغاية، رغم تبقي الكثير في هذا الموسم من الدوري."