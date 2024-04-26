تُوفيت الطفلة الرضيعة التي نجت عند ولادتها من بطن أمها وهي تحتضر في غزة، بعد أربعة أيام، حسبما قال مسئول في مستشفى في رفح لشبكة CNN.

ووُلدت الطفلة صابرين الروح جودة، التي يطلق عليها على مواقع التواصل الاجتماعي لقب "الطفلة المعجزة"، في عملية قيصرية بينما كانت والدتها تحتضر، الأحد الماضي، في المستشفى الكويتي برفح، بحسب ما أعلن مدير المستشفى الدكتور صهيب الحمص.

وقال الحمص إن الطفلة صابرين الروح كان وزنها 1.4 كيلوغرام عند ولادتها، وتُوفيت، الخميس، بسبب ضعف الرئتين.

وأضاف الحمص لشبكة CNN، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة جودة في رفح، في وقت مبكر من صباح الأحد.

ووصل والد الطفلة شكري جودة، 29 عاما، وأمها صابرين السكاني، 28 عاما، وابنتها ملاك البالغة من العمر 3 سنوات، إلى المستشفى بعد منتصف الليل بقليل، وهم مصابون بجروح خطيرة. تم نقل صابرين (الأم)، التي كانت حاملا في الأسبوع الثلاثين، فورا إلى غرفة الطوارئ.

وأوضح الحمص أنها كانت تحتضر بينما أجرى الأطباء عملية قيصرية لإنقاذ الجنين، وبحلول الوقت الذي أخرجوها فيه من الرحم، كانت صابرين قد ماتت بالفعل. كما تُوفي والد الطفلة وشقيقتها ملك متأثرين بجراحهما. وقال الحمص إن الأسرة نزحت من مدينة غزة في وقت سابق من الحرب، وكانوا يعيشون في رفح وقت مقتلهم.

وأضاف لشبكة CNN: "الآن بعد وفاة الرضيعة، تم محو العائلة بأكملها من قاعدة بيانات السجل المدني".