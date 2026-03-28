إصابة 5 أشخاص وصفارات إنذار واسعة بإسرائيل ودوي انفجارات بتل أبيب

أصيب 5 أشخاص، السبت، غرب مدينة القدس، إثر إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار بمناطق واسعة من جنوب البلاد حتى وسطها، شملت النقب وتل أبيب الكبرى التي سُمع فيها دوي انفجارات.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما على نتائج الرد الإيراني، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

وأفادت القناة 12 العبرية نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 5 أشخاص غرب القدس جراء سقوط صواريخ أطلقت من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في جنوب النقب بما في ذلك ديمونا وعسقلان ومستوطنات قريبة من قطاع غزة، بينها زيكيم، قبل أن تمتد بعد دقائق إلى منطقة تل أبيب الكبرى "غوش دان" ومناطق واسعة وسط إسرائيل، بينها رحوفوت وموديعين.

وأوضح أن "قوات الإنقاذ في طريقها إلى موقع سقوط في جنوب إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من إيران"، دون أن يحدد ما إذا كان الحديث عن سقوط صواريخ مباشرة أم شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض.

وفي السياق، أفادت القناة 12 العبرية بسماع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى، إضافة إلى سقوط شظايا في بيت شيمش وسط إسرائيل.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعطيات، في ظل القيود المفروضة على النشر داخل إسرائيل.

وتعد هذه الرشقات الثالثة والرابعة التي تطلقها إيران تجاه إسرائيل منذ فجر السبت، بعد هدوء استمر نحو 5 ساعات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.