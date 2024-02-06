السعودية: تصدير منتجات الزراعة المائية إلى هولندا والأسواق الأوروبية للمرة الأولى

شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، اليوم الثلاثاء، توقيع أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي، تعزيزا لدخولها قطاع التصدير الزراعي عالميا، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السعودية إلى هولندا والسوق الأوروبي.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق، نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي تماشيا مع رؤية السعودية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

ووقعت الاتفاقية بين شركة "دافا" الزراعية مع شركة "ليهمان آند تراس" الهولندية إحدى كبرى شركات التسويق الهولندية؛ لتصدير الخضروات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي، وتشمل الطماطم، وطماطم "شيري" والفلفل، نظرًا للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء.