 13 قتيلا وأكثر من 30 في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 8:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟


النتـائـج تصويت

13 قتيلا وأكثر من 30 في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو

جوما (الكونغو) – أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 6:48 م

لقي 13 شخصا، حتفهم وفقد أكثر من 30 آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو، حسبما قالت السلطات المحلية.

ووقع الانهيار الأرضي في حوالي الساعة الواحدة صباحا في قرية بوروتسي في إقليم شمال كيفو.

وقال شهود، إن الانهيار حدث بعد عدة ساعات من هطول الأمطار الغزيرة؛ مما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي بين مدينة جوما الرئيسية وعاصمة الإقليم واليكالي.

وقال ديكارت أكيليمالي، رئيس القطاع في منطقة بوروتسي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "تصرفت الطبيعة بشكل رهيب، وانهار التل بأكمله في قرية بوروتسي بينما كان الناس نائمين".

وقال مسئولون محليون، إنهم طلبوا المساعدة من الحكومة، إلا أن إغلاق الطريق المؤدي إلى جوما تسبب في تعقيد قدرة الحكومة على الاستجابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك