العراق يبدأ عمليات حفر الآبار في حقل عكاس الغازي في الأنبار

كشف مسئول بارز في قطاع النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أعمال حفر الآبار في حقل عكاس الغازي الذي تنفذه شركة نفط الوسط بالتعاون مع شركة شلمبرجير الأمريكية بمحافظة الأنبار "120 كم غربي بغداد".



وقال وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير، في بيان صحفي، أن "المشروع يمثل أهمية استراتيجية لتأمين إحتياجات الطاقة من الغاز الوطني المنتج ودعم الشبكة الوطنية من خلال تجهيز محطة كهرباء الأنبار المركبة بالغاز، فضلا عن تجهيز الوقود اللازم لمحطة كهرباء عكاس بالإضافة إلى دوره في دعم الإقتصاد الوطني".

ويُعد حقل عكاس من أكبر الحقول الغازية في العراق وجرى البدء بالمرحلة الأولى من الإنتاج المعجّل بطاقة تبلغ 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، على أن تتبعها مراحل لاحقة للوصول إلى الطاقة المستهدفة البالغة 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

ويُنفَّذ مشروع تطوير الحقل من قبل شركة نفط الوسط، بالتعاون مع شركة شلمبرجير الأمريكية، ضمن خطط وزارة النفط لتعزيز الاستثمار في قطاع الغاز وتقليل الإعتماد على الاستيراد.