الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة اثنين من جنوده في قصف من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من جنوده بجروج طفيفة جراء قذائف أُطلقت من جنوب لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي أوردته قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، إن "إرهابيين أطلقوا هذا الصباح عدة قذائف باتجاه مارجاليوت في شمال إسرائيل. وبعد الهجوم، انطلقت صفارات الإنذار لتحذير الناس من التهديد الوشيك، وردت مدفعية الجيش الإسرائيلي وأصابت مصادر النيران".



وتابع البيان "نتيجة للهجوم، أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وقد تم إخطار عائلاتهم".



ووفق القناة، "استهدفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قاعدة عسكرية لحزب الله بالقرب من مروحين في جنوب لبنان، كما هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي خلال الليل منشآت عملياتية لحزب الله بالقرب من ميس الجبل، في جنوب لبنان أيضًا، كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في جنوب لبنان لإزالة التهديدات المحتملة".



وكان حزب الله أعلن استهداف "ثكنة راميم" الإسرائيلية بصاروخي بركان، ومحيط موقع "جل العلام" الإسرائيلي بصاروخ فلق واحد.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "الطيران المعادي أغار فجرا، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة طوفا جنوب شرق بلدة ميس الجبل، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، من دون تسجيل إصابات".



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.