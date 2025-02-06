 طرح البرومو الرسمي لمسلسل أشغال شقة جدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طرح البرومو الرسمي لمسلسل أشغال شقة جدا

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 6 فبراير 2025 - 9:48 م | آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 9:48 م

طرحت قناة إم بي سي مصر، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، البرومو الرسمي لمسلسل "أشغال شقة جدا"، تمهيدا لعرضه في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥، وهو الجزء الثاني من العمل بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبير في موسم رمضان الماضي.

ويشارك في مسلسل أشغال شقة جدًا، كل من الفنانين هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم، شيرين، سلوى محمد علي، أحمد عبدالوهاب، حازم إيهاب، محمد محمود، أحمد الرافعي، ومن إخراج خالد دياب، تأليف شيرين دياب وخالد دياب، إنتاج عبدالله أبوالفتوح.

مسلسل "أشغال شقة جدًا" يتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، حول معاناة الأمهات في الحصول على مساعدة في المنزل، ومعاناتهم في الحصول على مديرة منزل.

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