رسميا: تحديد موعد مباراتي سوبر الرجال والسيدات  في كرة اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، موعد مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات في الموسم الحالي.

وكان من المقرر أن تقام منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات في ديسمبر الماضي، قبل أن يتم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة المنتخب الوطنى المصري في بطولة العالم خلال شهر يناير 2025.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، إقامة مباراتي كأس السوبر في شهر مارس المقبل، من العام الجارى حيث تُقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين النادي الأهلي ونادي سموحة يوم الجمعة 7 مارس، بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج يوم الجمعة 14 مارس المقبل.

ويجمع كأس سوبر الرجال بين النادي الأهلي بصفته حامل لقب دوري المحترفين ونادي سبورتنج حامل لقب كأس مصر.

بينما يجمع سوبر السيدات بين النادي الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع نادى سموحة وصيف منافسات الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.