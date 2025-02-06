أشاد المستشار شرحبيل الزعيم، وزير العدل الفلسطيني، بموقف مصر والأردن الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين، واصفا إياه بـ «حجر الأساس» في منع تنفيذ هذه المخططات.

وثمن خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، الدور المحوري للدول العربية، وعلى رأسها مصر، مستشهدا بتضحيات مصر التاريخية ودماء شهدائها منذ حرب فلسطين 1948؛ دفاعا عن القضية الفلسطينية.

وأثنى على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفضه مقترح التهجير فور إعلانه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على رفض القيادة الفلسطينية التام لمثل هذه المخططات التي تعد تطهيرا عرقيا.

وتابع أن الشعب الفلسطيني يرفض كل مخططات التهجير، مدللا بعودة أكثر من نصف مليون فلسطيني إلى شمال قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار كتأكيد قاطع على تمسكهم بأرضهم.

وأكد أن «الكثيرين من الشعب الفلسطيني سيختارون الموت على أراضيهم رفضا للتهجير»، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها فلسطين هذه المحاولات.

وشدد على أن «هذه المرة ستتحطم آمال إسرائيل وترامب على صخرة صمود الشعب الفلسطيني»، مختتما: «هم لا يعرفون أن الشعب الفلسطيني أرضه مروية بدماء أبنائه وعظام أجداده، فنحن لسنا مهاجرين من أوروبا حتى نخرج من أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا، غزة من أقدم مدن التاريخ، والشعب الفلسطيني سيبقى فيها رغم كل محاولات التهجير».

وحذرت مصر اليوم في بيان عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واصفة إياه بأنه خرق للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة.

وشددت على رفضها الكامل لأي طرح يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية، محذرة من التداعيات الكارثية لمثل هذا السلوك، وأثره السلبي على مفاوضات وقف إطلاق النار وإمكانية عودة القتال.



