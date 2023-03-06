إدارة مراقبة العُهد الدوائية بقنا تنظم تدريبا للمسئولين الجدد

نظمت إدارة مراقبة العُهد الدوائية بإدارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، تدريباً مكثفاً لمسئولي مراقبة العُهد الجُدد.



وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أنه عقب اجتياز فريق مراقبة العُهد الدوائية لامتحانات الوزارة وتكليفهم للعمل كمسئولي مراقبة العُهد الدوائية بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تم عقد تدريبات لشرح خطة العمل لهم.



وأضاف تاوضروس، أن التدريب الذي قدمته الدكتورة مي القاضي مدير إدارة مراقبة العُهد الدوائية بإدارة الصيدلة، قدم جرعة مكثفة حول طبيعة العمل وكيفية النهوض بمنظومة العمل وتوفير الأدوية بما يتلائم ومتطلبات المرضي بالصيدليات الحكومية.



وأوضح أن التدريب قد ناقش الدورة المستندية من وقت طلب الأدوية حتى تسليمها للمريض وتسجيلها، والتدريب على الدفاتر والمستندات والقوائم في الصيدليات والمخازن الحكومية، ومتابعة متوسط استهلاك الأدوية وتدوير الرواكد، ومتابعة تواريخ الصلاحية للأدوية، وعرض لأنواع السجلات والنماذج الخاضعة للائحة المخازن وكيفية التعامل معها.