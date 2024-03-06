أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الحل الجذري لمشاكل مصر المزمنة لا ينبع سوى من خلال زيادة الإنتاجية السلعية الزراعية والصناعية وتوطين الصناعة، قائلا إنه «لا أمل لمصر في الحل الجذري لمشاكلها المزمنة؛ إلا بزيادة الإنتاج، والحكومة تعمل على تنفيذ ذلك ليل نهار».

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى اتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التي أثمرت بالفعل عن نتائج إيجابية، على غرار الإعفاءات من الضرائب 10 سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وتوفير تمويلات ميسرة للإنتاج الزراعي والصناعي بقيمة تزيد عن 160 إلى 200 مليار جنيه، علاوة على إجراءات فعلية تتخذ لتوطين الصناعات الثقيلة والهندسية.

وأشار إلى أن الشعب المصري يدرك التغييرات التي تحدث في البلاد، مؤكدا أن الشعب يشعر بحجم الجهد المبذول ونتائجه الإيجابية، قائلا إن «جميع المصريين يعرفون حال بلدهم، والناس - رغم المعاناة في الأسعار- لكنها تعلم وترى أن هناك جهدا وعملا يتم ونتائج إيجابية تزداد مع الوقت لتصل إلى مرحلة الانفراجة الكبيرة».

وأوضح أن الدولة تعمل وفق خطة مدروسة لرفع معدل النمو الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الدولة تعمل في المقابل على حلول قصيرة ومتوسط المدى من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج وثيقة ملكية الدولة والطروحات، ومشروعات البنية التحتية غير المسبوقة.