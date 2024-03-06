سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بني سويف بسبب هدم وزارة الأوقاف مسجد العجمي، الذي يرجع تاريخة إلى 250 عاما، حيث يعد من أهم المساجد الأثرية بالمحافظة.

وقال خالد حفني، عضو مجلس النواب الأسبق، على صفحته بموقع فيسبوك: "هدم مسجد العجمي الأثري، الذي يرجع عمره إلى 250 سنة، المباني الأثرية ترمم لا تهدم يا متعلمين يا بتوع المدارس".

وأوضح مصطفى الشربيني، معلقا على صور المنبر على حسابه بموقع فيسبوك، "منبر المسجد الأثري متروك عرضه للتدمير أو السرقة، منقوش عليه رنك تجديد المسجد في عهد الخديوي عباس حلمي في بداية القرن الماضي.. كيف يتم إحلال وتجديد مسجد العجمي الذي تم إنشاءه منذ 250 عاما ومن المساجد الأثرية بالمحافظة؟".

من جانبه، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الأوقاف بشأن الإجراءات التي تم تنفيذها لتسريع وتيرة العمل في مشروع إحلال وتجديد مسجد العجمي التابع لإدارة أوقاف بني سويف، والتي كان المحافظ قد كلف وكيل الوزارة ببحث الموضوع والإفادة بما تم في هذا الجانب.

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة أوقاف بني سويف، إلى أن المسجد المذكور صدر له قرار إحلال وتجديد على نفقة الوزارة، وتم تسليمه للمقاول المُسند إليه الأعمال، وتم البدء في إخلاء المسجد ونقل جميع العُهد والمحتويات باستثناء المنبر؛ نظرا لكبر حجمه وثقل وزنه وعدم إمكانية تفكيكه، وتعذر خروجه والحرص على الاستفادة من إعادة استخدامه.

كما تم بحث الموضوع مع مسئولي المخازن والإدارة الهندسية بالمديرية، والذين أكدوا أنه تم حل مشكلة المنبر، حيث تم نقله لموقع آخر لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وإعادة المنبر مرة آخرى للمسجد بعد تأهيله ودهانه.