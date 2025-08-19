حزب مستقبل وطن بالغربية يكثف اجتماعاته وجولاته لدعم مرشحه في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بقاعة المؤتمرات بمدينة طنطا، بحضور عدد من قيادات الحزب وكوادره، في مقدمتهم النائب محمد كمال مرعي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، والنائب محمد عريبي، أمين الحزب بالمحافظة، وذلك دعمًا لمرشح الحزب على المقعد الفردي المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، في إطار الاستعدادات المكثفة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية توحيد الصفوف والعمل بروح الفريق في المرحلة الحالية، مشددين على ضرورة الحشد الجماهيري والتفاعل الشعبي لدعم مرشح الحزب في جولة الإعادة.

كما شهد الاجتماع استعراض خطة تحرك شاملة، تغطي كل مراكز وأقسام المحافظة، بهدف تعزيز الوعي الانتخابي، وتقوية الثقة في مرشح الحزب، والتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في التصويت لتحقيق الفوز ودعم مسيرة العمل الوطني.

وفي السياق ذاته، نظم مجدي البري جولات ميدانية بين مراكز وقرى محافظة الغربية، للاستماع إلى الأهالي، والتأكيد على التزامه الدائم بالتواجد وسط المواطنين وتلبية احتياجاتهم، إيمانًا منه بأن العمل الميداني هو السبيل الأقرب لتحقيق طموحات الناس.

ويأتي هذا التحرك المكثف من حزب مستقبل وطن في الغربية تأكيدًا على جدية الحزب في خوض جولة الإعادة بثقة وتنظيم، في سبيل دعم مرشحه مجدي البري، والتأكيد على أن صوت كل مواطن هو خطوة نحو مستقبل أفضل.