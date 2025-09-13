جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه ويفجر الأبراج السكنية بمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها على شمال القطاع، ومدينة غزة تحديدا، وواصلت تفجير ونسف المنازل والأبراج السكنية.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وأوضحت أن مسيرات الاحتلال استهدفت منازل في محيط حي اليرموك وسط مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه منتظري المساعدات وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفر عقب وحي المطار، شمال القدس المحتلة وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن اعتقالات.