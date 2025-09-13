 روسيا تطلق قمرين اصطناعيين إلى الفضاء - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 10:01 ص القاهرة
روسيا تطلق قمرين اصطناعيين إلى الفضاء

موسكو - (د ب أ)
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 9:49 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 9:49 ص

نجحت القوات الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم السبت، إن الصاروخ حمل قمرًا اصطناعيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".

وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في مايو الماضي بإطلاق صاروخ “سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك، حيث كان يحمل قمرًا اصطناعيًا عسكريًا إلى مداره.


