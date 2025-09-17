وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه مهما أوتيت من قوة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية لا تزال قائمة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وصولًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الحرب الوحشية والعدوانية على سكان غزة الأبرياء.

وشدد خلال كلمته ضمن فعالية «استجابة مصر للكارثة الإنسانية.. معا لإبقاء غزة حية»، مساء الأربعاء، على أهمية التوصل إلى أفق سياسي حقيقي؛ يضمن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وثمن عاليًا عقد مؤتمر «حل الدولتين» في يوليو الماضي، والمؤتمر المزمع عقده بنيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن «الاعتراف بدولة فلسطين أمر شديد الموضوعية، ويبعث برسالة واضحة للشعب الفلسطيني أن المجتمع الدولي لن يدير ظهره لهذا الشعب العظيم، كما أدار ظهره منذ السابع من أكتوبر 2023».

وأشار إلى أن مصر تعول على استمرار دعم المانحين والمجتمع الدولي، لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، والانخراط الفاعل في مرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فور التوصل الفوري لوقف إطلاق النار.

وأضاف: «دعونا نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى، ولن تستطيع إسرائيل مهما أوتيت من قوة أن تقتلع هذا الشعب الباسل والصامد من أرضه».