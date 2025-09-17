مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة بحق المواطنين في مدينة غزة، أدت إلى استشهاد وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة أثناء نزوحهم نحو الجنوب، ما أسفر حتى الآن عن 13 شهيدا وعشرات الجرحى غالبيتهم بجروح خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد مروعة لجثامين عدد كبير من الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض، بعضهم مقطعة وأخرى متفحمة، حيث يحاول المواطنون نقلهم على المستشفى، وسط حالة من الصدمة والهلع.

كما استشهد مواطنان وجرح 8 آخرون، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى السرايا الميداني، بوصول 3 شهداء، و11 إصابة، جراء استهداف الاحتلال منطقة شارع الصحابة في غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، إن عدد الشهداء الإجمالي منذ فجر اليوم ارتفع إلى 74، نتيجة تواصل مجازر الاحتلال.