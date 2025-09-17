دخول 63 شاحنة مساعدات من معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لصالح قطاع غزة

دخلت 63 شاحنة مساعدات إغاثية، اليوم الأربعاء، من بوابة معبر رفح البري الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم، لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال 63 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، شملت دقيقًا ومواد غذائية ومستلزمات طبية وإغاثية، مقدمة من عدة هيئات محلية ودولية، منها 30 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة، و20 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و13 شاحنة من الهلال الأحمر المصري.

وأضاف المصدر، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 5921 شاحنة، حملت نحو 40 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ولفت إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 17 شاحنة فقط، حملت أكثر من 750 طنًا من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023، قبل توقف المساعدات في 27 مارس الماضي، 37.412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طنًا من السولار، و1.266 طنًا من البنزين.