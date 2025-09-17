السلطات الليبية تضبط أكثر من 3 آلاف مهاجر بأقصى غرب ليبيا خلال العام الجاري

قالت قوة العمليات البحرية بمدينة زوارة الليبية إنها قامت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بضبط 51 قضية تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر البحر، وتمكنت خلالها من ضبط وإنقاذ 3480 مهاجرا من جنسيات مختلفة.

وفي آخر عملياتها، وبحسب منشور للقوة مصحوب بمقطع فيديو، تمكنت القوة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية صباح أمس الثلاثاء من إنقاذ 35 مهاجرا بينهم 5 نساء وطفل، وذلك قبالة سواحل منطقة أبوكماش، بأقصى الغرب الليبي، مؤكدة نقل المهاجرين إلى مركز الإيواء التابع للجهات المختصة، حيث تم إيوائهم بصورة عاجلة وتقديم الغذاء والمياه والرعاية لهم بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت قوة العمليات البحرية زوارة الالتزام بمواصلة مهامها في حماية الحدود البحرية وإنقاذ الأرواح، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعتبر ليبيا أحد دول عبور المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى السواحل الأوروبية، حيث نشطت فيها منذ سنة 2011 شبكات تهريب محلية ودولية استغلت توتر الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتعتبر مدينة زوارة القريبة من الحدود الليبية التونسية إحدى نقاط انطلاق قوارب الهجرة غير القانونية في الغرب الليبي.