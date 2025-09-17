أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، حيث تمنح الهيئة تخفيضاً لاشتراكات الطلبة على قطارات تحيا مصر وقطارات التهوية الديناميكية وقطارات الثالثة المكيفة بنسبة 81.25%.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيض يأتي تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأولياء أمور الطلبة وانطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة، منوهة إلى أن التخفيض سيكون من قيمة الاشتراك الكامل وطبقاً للضوابط التالية:

يتم صرف الاشتراكات وفقاً للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصى مسافة 400 كيلومتر.

تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)، وفي حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحبه يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.

تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة (9) شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفي حالة الطلبة التي تزيد مدة دراستهم عن (9) شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة (3) شهور خلال فترة التدريب العملي.

يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات مرفق معها عدد (2) صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، وقد خصصت الهيئة عدد 53 شباكاً لخدمة استخراج الاشتراكات بالمحطات الرئيسية والمتوسطة.

يسمح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون رسوم وبدون مقعد، وفي حالة رغبتهم في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر.

يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً.