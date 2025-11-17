قراصنة «حنظلة» يخترقون بيانات 9 أفراد مُرتبطين بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن مجموعة قراصنة "حنظلة"، اخترقت وسربت معلومات حساسة عن تسعة أفراد مُرتبطين بالجيش الإسرائيلي وقطاع الصناعات العسكرية، ووسائل الإعلام الإسرائيلية.



وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن القراصنة تمكنت من الوصول إلى كاميرات المراقبة الأمنية في المطارات الإسرائيلية، بما فيها مطار بن جوريون، والتي تراقب دخول وخروج المسافرين.

وعلى مدار العامين الماضيين، أفادت التقارير بأن هجمات إلكترونية على منظمات إسرائيلية مُختلفة أدت إلى تسريبات كبيرة لمعلومات حساسة.

ووفقا لبيان مجموعة القرصنة، تسلط هذه الهجمات الضوء على نقاط ضعف في البنية التحتية للأمن السيبراني في إسرائيل.

يذكر أن حنظلة، استهدفت في السابق شركات إسرائيلية مثل رافائيل وأبلتك وسيلفر شادو، وقالت إنها حصلت على كميات كبيرة من البيانات السرية.



وقالت المجموعة إنها تمكنت كذلك من الوصول إلى أنظمة، بما في ذلك رادار القبة الحديدية، وأرسلت رسائل تحذيرية للمستخدمين.

ونشرت المجموعة لقطات شاشة تُظهر التحكم بأنظمة الرادار، وزعمت قدرتها على استهداف الطائرات.

وسبق أن حصلت المجموعة على معلومات عن مسئولين إسرائيليين، بمن فيهم وزير الدفاع السابق بيني جانتس.